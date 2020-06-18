Загострення на Донбасі: один український військовий загинув, двоє поранені

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Окупанти обстріляли наші позиції із мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий загинув, одного поранено та ще один отримав бойове травмування.

За даними розвідки, 17 червня було поранено одного російського окупанта. Від початку поточної доби нових обстрілів не зафіксовано.

