Зайцеву этапировали в колонию отбывать срок за смертельное ДТП в Харькове

Елену Зайцеву, которую осудили за смертельное ДТП в Харькове, этапировали в колонию. Об этом сообщила пресс-секретарь Северо-восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Дарья Мартынова, передает УНН.

Зайцева отправилась отбывать свой срок в Покровский исправительный центр No79, который находится в Днепропетровской области.

Правоохранители закрыли уголовное дело, которое было возбуждено против экспертов, не установивших скорость движения авто Елены Зайцевой, фигурантки ДТП в Харькове.

Как сообщал MIGnews.com.ua, осужденная за резонансное ДТП в центре Харькова, которое забрало жизни шести человек, Елена Зайцева и ее адвокат подали апелляционную жалобу на приговор суда.