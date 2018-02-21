Закарпатский водитель отсудил деньги за плохие дороги

Водитель из Закарпатской области Василий Танчинец отсудил у областного "Укравтодора" 11,3 тыс. грн за повреждение машины из-за выбоин на дорогах.

Как сообщает Мукачево.net, в эту сумму входит как материальный, так и моральный ущерб. Судебное разбирательство длилось почти год. Дорожники пытались обжаловать решение суда первой инстанции, однако апелляционный суд отказал в удовлетворении их жалобы.

Как ранее сообщал UBR, в Мариуполе перенесут от моря железную дорогу и построят транспортный хаб. Все преобразования предложены в обновленном генеральном плане развития города. Реализация таких масштабных инфраструктурных проектов может занять не одно десятилетие.