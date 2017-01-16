Захарченко и Плотницкий приехали в Крым праздновать годовщину Переяславской рады

Плотницкий, Захарченко и другие лидеры террористов ЛДНР приехали на полуостров по приглашению Русской общины Крыма.

Главы террористических организаций ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий прибыли с визитом в Крым. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы, заместитель председателя Русской общины Крыма Андрей Козенко.

"Нам очень важно, что в период проведения мероприятий Переяславкой рады братские нам республики находятся здесь, и мы тем самым хотим показать нашу неразрывную духовную связь, что крымчане сопереживают за все происходящие на Донбассе", - подчеркнул Козенко.

Делегации из Донбасса прибыли в Крым по приглашению Русской общины Крыма. Кроме Захарченко и Плотницкого, в Крым также приехали "председатели народных советов ДНР и ЛНР" Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко.

В рамках визита, который продлится до 20 января, запланирована совместная пресс-конференция в крымском пресс-центре МИА Россия сегодня, торжественный митинг в Симферополе у памятника Богдану Хмельницкому, посвященный годовщине Переяславкой рады, а также форум славянского единства "С Россией навеки".

"На форуме мы сделаем ряд политических заявлений, где Русская община Крыма подпишет соглашение о сотрудничестве с общественным объединением "Мир Луганщине", - отметил депутат.

Переяславская Рада состоялась 18 января 1654 года. Запорожские козаки во главе с Богданом Хмельницкимприняли историческое решение о переходе Украины под покровительство московского царя.

Недавно Захарченко заявил, что если он не получит Донецкую область мирным путем, "тогда будем решать, как сможем".

Тем временем, Плотницкий считает, что Трамп может поставить точку в конфликте на Донбассе.

Зарченко заявил, что Донбасс без России не протянет

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