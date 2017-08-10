Захарченко отказался от названия проекта "Малороссия"

Главарь незаконной "ДНР" Александр Захарченко заявил, что новое территориальное формирование, подконтрольное боевикам, не будет называться "Малороссия". Как прокомментировал он на своем сайте, это название "вызывает у многих отторжение".

Также Захарченко называет создание псевдогосударства "переучреждением Украины".

Сама идея переучреждения государства, ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис и не предпринимающего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны и поиску путей выхода из коллапса, получила широкую поддержку. Уже сейчас можно сказать, что названия "Малороссия" не будет, поскольку вызывает у многих отторжение, - сказал боевик.

Напомним, в июне главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" - "Малороссии". По его словам, "столицей" псевдообразования станет Донецк, а идею поддержали в "ЛНР" и представители регионов Украины. Примечательно, что в "ЛНР" уже опровергли информацию о создании "Малороссии".

Заявление Захарченко украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе завтра на заседании в Минске поставит на обсуждение. В Генштабе инициативу Захарченко назвали "больной фантазией российских марионеток".

Ранее Апелляционный суд Киева дал разрешение на задержание и арест Захарченко. Сейчас Захарченко имеет статус подозреваемого в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации).