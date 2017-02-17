Захарченко пригорозил силовым захватом всех населенных пунктов Донецкой и Луганской областей

Главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил, что боевики готовы к захвату Донецкой и Луганской областей военным путем, сообщает "Интерфакс".

По словам Захарченко, захват Донецкой и Луганской областей - коллективная задача боевиков.

"Желательно это сделать политическим путем, если же они (власти Украины. - "ГОРДОН") не понимают, то напомню, что мы можем сделать это и военным", - отметил он.

Захарченко уточнил, что его послание в первую очередь касается мирного населения.

"Мы о них не забыли. Мы помним свой долг перед Краматорском, мы помним сотни и тысячи замученных жителей, которых обвинили в сепаратизме и терроризме", - сказал Захарченко.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.