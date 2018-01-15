Захарченко закрыл "госслужащим" выезд в Украину

В прошлом году по подозрению "в шпионаже и государственной измене" в ДНР задержано 246 человек.

В самопровозглашенной ДНР запретили "госслужащим" выезжать на территорию, подконтрольную властям Украины. Соответствующий "указ" подписал глава республики Александр Захарченко, сообщается на сайте "МГБ" ДНР.

Отмечается, что "документ" подписан 15 декабря 2017 года "с целью обеспечения личной безопасности сотрудников органов государственной власти ДНР".

По данным "МГБ", участились случаи, когда сотрудников предприятий и учреждений "под угрозами физического и психологического воздействия в отношении них и их родственников принуждают к осуществлению разведывательно-подрывной деятельности на территории ДНР".

Якобы только за 2017 год по подозрению "в шпионаже и государственной измене" в ДНР задержано 246 человек, из них 148 – сотрудники "государственной сферы".

Фото: "МГБ" ДНР

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в ДНР так называемый "военный трибунал" ДНР вынес "приговоры" в отношении четырех человек, подозреваемых в "шпионаже" в пользу Украины и "террористической деятельности". Максимальный срок наказания составил 15 лет.