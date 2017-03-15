Захарченко запретил деятельность фонда Ахметова в "ДНР"

В среду, 15 марта, главарь так называемой Донецкой народной республики Александр Захарченко сделал заявление, что деятельность благотворительного фонда "Поможем" Рината Ахметова запрещена на территории "ДНР", передает ТАСС.

"Фонд Рината Ахметова "Поможем" в ДНР запрещено", - заявил главарь донецких сепаратистов.

В качестве причины такого запрета оккупанты называют якобы нарушение условий хранения гуманитарной помощи фонда украинского бизнесмена.

"В помещениях хранения замечена повышенная влажность, плесень и отсутствие вентиляции", - говорится в сообщении боевиков.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 13 марта, глава "Донецкой народной республики" Александр Захарченко подписал "указ" о признании линии разграничения с Украиной на Донбассе "госграницей". В документе говорится о запрете перемещения физических лиц вне пунктов пограничного контроля "службы пограничной охраны министерства государственной безопасности ДНР".