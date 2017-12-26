Захарченко заявляет, что "помиловал" украинских заложников для обмена

Главарь незаконного вооруженного формирования "ДНР" Александр Захарченко заявил о "помиловании" украинских заложников, которых планируют обменять 27 декабря.

"Сегодня я подписал указ о помиловании тех людей, которых завтра будем менять", - заявил Захарченко, сообщают сепаратистские СМИ.

Он также добавил, что по предварительным договоренностям процедура обмена пленными состоится в среду в 13:00.

Место проведения обмена пока держится в тайне.

Накануне главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко заявил, что обмен пленными состоится 27 декабря.

В конце прошлого месяца представители Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе и представители самоназванных "ЛНР" и "ДНР" подтвердили готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми к новогодним и рождественским праздникам.

Отметим, обмен пленными на Донбассе планируется провести в два этапа. На первом этапе Украина планирует передать боевикам 306 задержанных или осужденных людей в обмен на 74 заложников на оккупированном Донбассе.