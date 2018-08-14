Заключеннные Лукьяновского СИЗО попросили Путина обменять их на украинцев

Александр Саттаров и Фарух Камалов, находящиеся в Лукьяновском СИЗО, обратились к руководству РФ с просьбой обменять их на украинских политзаключенных

Об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова, передает "ДС".

"Во время сегодняшнего мониторингового визита в Лукьяновское СИЗО я встретилась с Александром Саттаровым и Фарухом Камаловым, которые написали заявление на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных. Ранее такое заявление подал гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии", - написала она.

По словам Денисовой, эти письма будут отправлены в Министерство иностранных дел Украины, чтобы сотрудники ведомства доставили их в Администрацию президента России.

Отметим, что Александр Саттаров - это представитель так называемой "самообороны Крыма", бывший боец "Беркута" из Днепра. По данным следствия, участвовал в захвате украинских воинских частей в Крыму в 2014 году.

Фарух Камалов - бывший заместитель "министра спорта Крыма", обвинен в государственной измене.