Закон про зброю не зовсім означає її легалізацію

Нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський пояснив суть законопроекту про право на цивільну вогнепальну зброю, заявивши, що документ "дне дозволяє володіти тим, чим володіти заборонялося".

"Проголосований законопроект каже про те, що можливість купувати та мати зброю буде регламентована законом, а не постановою МВС, як зараз. Ніяких інших принципових для звичайного громадянина новацій у цьому законопроекті немає. Володіти тим, чи не можна було володіти раніше, він не дозволяє", - написав Бужанський.

Крім того, він додав, що ""ніяких інших принципових для звичайного громадянина нововведень у цьому законопроекті немає"".

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