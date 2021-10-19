Закривається один із пунктів пропуску до окупованого Криму

Пункт пропуску "Чаплинка" на адмінкордоні з Кримом припиняє роботу. Відзавтра законно потрапити на тимчасово окупований Росією півострів можна буде тільки через "Чонгар" і "Каланчак". Про це повідомляє в Facebook Херсонський прикордонний загін Державної прикордонної служби.
У ніч на 19 жовтня припиняється пропуск людей і транспорту через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чаплинка".
Закрити пункт розпорядилися в Херсонській облдержадміністрації, погодивши це з Міністерством із реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Перетнути адмінкордон із Кримом тепер можна через пункти "Чонгар" і "Каланчак", які продовжують працювати в штатному режимі.
- Раніше пункт "Чаплинка" не працював до 15 вересня через проведення ремонтних робіт.
- 15 жовтня на засіданні Ради національної безпеки і оборони вирішили ввести санкції проти 237 осіб, які брали участь в організації "виборів" до російської Держдуми в Криму і на Донбасі.територій.