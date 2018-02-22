Закупленные вакцины от кори появятся в регионах 26 февраля, - Супрун

Закупленные через международные организации вакцины от кори, паротита и краснухи в понедельник, 26 февраля, распределят между регионами. Об этом и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сказала журналистам после заседания правительства, передает "Укринформ".

"Вакцины должны прибыть в Украину, это были запланированные, которые мы закупили, но мы просили ЮНИСЕФ, чтобы они быстро их привезли. Они будут привезены в пятницу, и в понедельник распределены по регионам. Учитывая то, что уже будут доставлены новые вакцины, мы не инициировали дополнительных распределений между областями, потому что это займет неделю времени. А в конце мая будут еще дополнительные вакцины, и еще в октябре. То есть на этот год мы дозакупаем еще 500 тысяч доз, и, думаю, что вакцины хватит", - сказала Супрун.

По ее словам, проблемы с обеспечением вакцинами от КПК есть в Одесской области. Однако в связи с перераспределением вакцин по регионам - туда передали вакцины из Запорожья. В Киевской области, по ее словам, вакцин хватает.

"Есть проблемы на Закарпатье, там местная администрация и губернатор (Геннадий) Москаль нам сообщил, что они получают 8 тысяч доз от Венгрии, но их должным образом не растаможили, и они как контрабанда, а теперь врачи не хотят их использовать, и мы им передали дозы", - рассказала Супрун.

Она призывает родителей обязательно вакцинировать своих детей и вакцинироваться самим.

"Как мы видим, в Украине уже есть 10 смертей, мы не можем больше ждать", - подчеркнула и.о. министра.

Она отметила, что на заседании правительства поднимался вопрос о приобретении вакцин от кори для взрослых.

"Будем на национальном уровне считать, сколько нужно вакцин для них и для новорожденных детей, и тех, кто не был вакцинирован в течение последних десяти лет. Мы будем распределять их по другому, не через Минздрав, а быстрее", - добавила глава министерства.

Напомним, Закарпатская область получила 2 тыс. доз вакцины от кори, паротита и краснухи (КПК) в связи с перераспределением, осуществленным Министерством здравоохранения.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины проводит служебное расследование в связи с нехваткой вакцин от кори в ряде областей.

Ведомство, в частности, обещало передать Закарпатской области 10 тыс. таких вакцин.

22 января стало известно, что Закарпатье заказало вакцины от кори в Венгрии.

Напомним, в Украине с начала 2018 года корью заболели 3 тыс. 554 человека.

В течение 2017 года вдвое вырос уровень вакцинации против кори по сравнению с 2016 годом.