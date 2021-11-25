Замах на Шефіра: партія "ЄС" заявила, що поліція прийшла з обшуком до її депутата

Правоохоронці провели обшуки у депутата Івано-Франківської облради Сергія Волошина у справі про замах на першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

Про це повідомляють "Європейська солідарність" у Facebook, видання "Курс" з посиланням на Волошина.

"24 листопада зранку в будинку Сергія Волошина відбувся обшук, а документи, якими прикривалася поліція, прямо вказують, що депутата намагаються звинувачувати небагато-немало, а у замаху на Шефіра", – повідомляє партія.

"Вони вдосвіта будять моїх батьків, в мами трусяться руки, батько хвилюється… Чи є для цього підставою те, що я є власником зброї калібру 7.62? В Україні таких є десятки або й сотні тисяч. Цікаво мені, чи на території Івано-Франківської області ще у когось проводили обшуки з таких підстав", – зазначив Волошин.

Обшуки відбулися у будинку Волошина у місті Яремче, а також у будинку його батьків. Вони проходили на підставі ухвали Печерського суду Києва від 3 листопада.

За словами Волошина, слідчі пояснили, що у машину Шефіра стріляли зі зброї калібру 7.62 – а у нього є зареєстрована мисливська рушниця такого калібру.

Депутат від "ЄС" додав, що під час замаху на Шефіра на Київщині не перебував. Він зазначив, що ще у вересні дав вичерпну інформацію слідчим, де перебував у день замаху на першого помічника президента, коли користувався зброєю тощо.

У "ЄС" такі дії правоохоронців назвали спробою тиску влади на опозицію.

У партії додали, що влада лише імітувала розслідування замаху на Шефіра, і тепер "не знайшла нічого кращого, ніж використати її для переслідування "Європейської солідарності"".

У "ЄС" переконані, що так "влада намагається відвернути увагу країни від своєї тотальної некомпетентності, катастрофічної ситуації з ковідом, "вагнергейтом", офшорним скандалом та енергетикою" і пробує "побудувати в Україні авторитарний режим за путінськими лекалами".

Джерела "УП" в правоохоронних органах підтвердили, що у Волошина дійсно проходили обшуки, але деталей співрозмовники видання розповісти не змогли. Водночас вони додали, що наразі обшуки проходять у низки людей, які мають зареєстровану зброю калібру 7.62.

Довідка

Вранці 22 вересня під Києвом стріляли в автомобіль Шефіра, був поранений водій машини.

Шефір не постраждав і заявив, що не займається справами, які могли б стати причиною нападу на нього особисто, а метою замаху був вплив на команду Зеленського.

В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов'язано із боротьбою проти олігархів.

Зеленський не знає, хто стоїть за замахом на Шефіра, але обіцяв "сильну відповідь".

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що слідство розглядає більше десятка версій замаху на Шефіра, дві з яких є основними.

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