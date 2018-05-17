Замглавы миссии ОБСЕ срочно едет на Донбасс

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в четверг отправляется с незапланированной поездкой на Донбасс.

Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ, пишет "Слово и Дело".

"Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сегодня, 17 мая, совершит поездку на Донбасс в связи с серьезным ухудшением ситуации с безопасностью за последние 24 часа, - проинформировали в пресс-службе.

Отмечается, что Хуг намерен оценить ситуацию вдоль контактной линии и ее влияние на местное население. Также он планирует обсудить меры по снижению напряженности.

Ранее Хуг заявил, что огонь в ответ также является нарушением договоренностей о прекращении огня на Донбассе.

Напомним, боевики вновь обстреляли Донецкую фильтровальную станцию.

