Заморозки і мокрий сніг: якою буде погода в Україні в неділю

Синоптик Наталка Діденко прогнозує холодну погоду в Україні в неділю, 25 квітня. У деяких регіонах пройдуть дощі, в горах - мокрий сніг.

У себе в Facebook вона повідомила, що завтра вночі очікуються заморозки. Вдень повітря прогріється до +7 +11 градусів.

На сході і півдні буде трохи тепліше: до +11 +14 градусів.

Дощі пройдуть періодично в центральних областях, на північному сході і навколо Карпат.

У Києві вночі синоптик прогнозує заморозки, вдень +8 градусів. Є ймовірність опадів, але незначна.

За її прогнозами, потепління в Україну прийде з середи.