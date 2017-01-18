Запах гари и едкий дым в Киеве продержится еще минимум трое суток

"Воздушное одеяло" или смог, который стоит над Киевом уже несколько дней, в ближайшие трое суток никуда не исчезнет, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По информации Укргидрометцентра, синоптическая ситуация в Киеве обусловлена малооблачной, безветренной погодой с высокой влажностью воздуха и туманами, видимость в которых ухудшается до 100-500 метров. В нижнем слое атмосферы отмечаются слои изотермии и инверсии", - заявили в ведомстве и подчеркнули, что ситуация может улучшиться только после прогрева приземного слоя воздуха.

Кроме того, ГСЧС информировала о том, что возгораний на свалках, торфяниках и других пожаров, которые могут привести к сильному задымлению, на территории Киева и Киевской области нет.

Справка: Инверсия температуры - это повышение температуры воздуха с высотой. Приземные инверсии связаны преимущественно с охлаждением воздуха в ночные и утренние часы. Инверсия температуры затрудняет вертикальную циркуляцию воздуха, что приводит к застою у земной поверхности воздуха, накоплению вредных примесей в результате выбросов промышленности и транспорта вплоть до образования смога.

Как сообщал MIGnews.com.uа, согласно последним данным Государственной санэпидемслужбы Украины, причина дыма и запаха гари в Киеве - следствие погодных условий, при которых дым котлов, отопительных установок и каминов, а также выбросы транспорта и предприятий не поднимаются вверх, накапливаясь в приземном слое атмосферы.