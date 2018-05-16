Запорожцы сдают жилье в день финала Лиги чемпионов за немыслимые деньги

В столице Украины, где состоится финал Лиги чемпионов, практически не осталось номеров в хостелах и отелях. Цена на жилье перед матчем выросла в сотни раз.

26 мая в Киеве сыграют "Реал" и "Ливерпуль".

Запорожцы решили не упустить свой момент и также поиметь выгоду с грандиозного мероприятия. Так, горожанин Владимир Николайчук предлагает жилье для 5-8 человек. Мужчина готов на личном авто привезти гостей на игру и забрать обратно. Также запорожец обязуется накормить гостей домашним борщом.

За эти услуги Владимир решил взять 75 тысяч гривен, примерно 3 тысячи долларов.

Впрочем, не исключено, что эта запись - ироничная шутка. Ведь жажда наживы киевлян шокировала любителей футбола

Комментарии: Запорожьеhttps://zp.comments.ua/news/2018/05/16/161630.html