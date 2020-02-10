Заразившегося коронавирусом украинца госпитализировали в японскую больницу

Украинца, у которого обнаружили новый коронавирус 2019-nCoV, госпитализировали в японскую больницу, где он пробудет минимум 14 дней, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"На борту лайнера Diamond Princess (который находится на карантине у берегов Японии) по результатам лабораторных исследований, у украинца, члена команды лайнера, обнаружена острая респираторная болезнь, вызванная коронавирусом 2019-nCoV. Указанная информация получена национальным координатором Международных медико-санитарных правил в рамках взаимного информирования", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что сейчас украинец снят с лайнера, который находится на карантине у берегов Японии, и перевезен в японскую больницу столичного региона.

"Там он будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней. Министерство здравоохранения Украины будет ежедневно информировано о состоянии его здоровья", - добавили в министерстве.

В Минздраве также отметили, что дата возвращения украинцев, которые находятся на лайнере Diamond Princess, еще не определена. Однако по возвращении за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии сообщило, что у гражданина Украины, находящегося на борту карантинного круизного судна Diamond Princess, обнаружили китайский коронавирус.