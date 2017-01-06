В 2017 году зарегистрировать наследство в Украине можно без нотариуса - заверить наследство нотариально могут представители местных советов, сообщает Hyser.

Для этого уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления должны получить специальное разрешение. Порядок его выдачи регулируется указом Министерства юстиций Украины No3595/5 от 17.12.2016 года.

Чтобы получить право на нотариальную деятельность, чиновник местной власти должен иметь документ о наличии высшего юридического образования и работы в сфере юриспруденции на протяжении не менее 3-х лет.

Кроме того, он должен пройти годовую стажировку в государственной нотариальной конторе или у частного нотариуса, обучающий курс по работе с едиными и государственными реестрами Министерства юстиции, а также сдать экзамен по наследственному праву.

После окончания обучения на основании решения спецкомиссии Минюст выдает чиновнику-претенденту соответствующее свидетельство. Документ хранится в архиве департамента частного права.

И только получив свидетельство, представитель органа местной власти сможет выдавать свидетельства о праве на наследство или письменные подтверждения о праве собственности на долю в общем имуществе супругов в случае смерти одного из них.

Как сообщал MIGnews.com.uа, нотариус также не нужен при подписании договора аренды жилья для оформления субсидии.