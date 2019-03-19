Заробитчан обложат новым налогом и будут пускать за границу по карточкам

В Украине хотят создать специальный фонд для трудовых мигрантов и собирать в него солидные взносы. Выезжающих хотят взять под контроль

Украинских заробитчан не пытаются вернуть на родину, их хотят взять под колпак. В конце прошлой недели в Верховную Раду внесли проект закона №10153 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления государственной поддержки украинцев за рубежом». Документ успел не на шутку растревожить специалистов, занимающих трудоустройством, и снискать не самые лучшие оценки.

Что нового

Законопроектом выписывается несколько очень важных и даже революционных нововведений:

создание отдельного органа исполнительной власти по вопросам трудовой миграции. Под контролем Минсоцполитки;

формирование реестра заробитчан;

учреждение Фонда «благосостояния» украинских мигрантов;

внедрение карты трудового мигранта.

Зачем это нужно

Нового контролера трудовых мигрантов уже успели обозвать новым «министерством». Во-первых, в его структуре предполагается создание территориальных органов (в городах и областях). Во-вторых, его наделят огромным числом новых полномочий:

Провести перепись заробитчан, с которых будут собирать взносы в Фонд «благосостояния». Взять на себя сбор и ведение базы трудовых мигрантов. Ведомство будет помогать людям с трудоустройством. Осуществлять правовую помощь, решать трудовые споры. Заниматься организацией курсов переквалификации, помогать вернувшимся трудовым мигрантам консультациями в открытии бизнеса в Украине. Предоставлять социальные услуги заробитчанам. Проводить культурные и образовательные мероприятия. Создавать базы агентств по трудоустройству, которым будут выдавать лицензии, и контролировать их работу. Выдавать перед отъездом мигранту проект трудового договора, заверенный работодателем (с количеством рабочих часов, условиями труда, информацией о страховке). Рассказать об особенностях страны, в которую едет человек.

Кто за все заплатит

На все вышеперечисленное потребуются деньги, и немалые. Чтобы их собрать, новое ведомство создаст в Украине новый фонд — под названием «Фонд благосостояния». Наполнять его будет Госслужба занятости, компании-посредники, трудоустраивающие наших людей за границей, а также сами гастарбайтеры. Те люди, которые получат работу при помощи посредников.

Согласно законопроекту, первый взнос — регистрационный — за человека сделают посредники: Госслужба занятости или агентство по трудоустройству. А последующие — сам работник. Причем, каждый год. Размеры этих взносов в документе не прописаны. Непонятен даже принцип их расчета: будет ли это утвержденная сумма или процент от зарплаты.

Есть лишь предположения и слухи на этот счет: источники UBR.ua, близкие к разработчикам документа, утверждают, что обсуждаются цифры в диапазоне от $50 до $200.

За все эти траты человеку предложат две вещи:

карту трудового мигранта;

страховой полис государственной страховой компании.

Какую защиту/помощь подразумевают оба документа — непонятно. Неясно будет ли она в принципе.