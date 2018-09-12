Защита подаст жалобу в ЕСПЧ по приговору Сущенко

Верховный суд России в среду рассмотрел апелляцию защиты украинского журналиста Романа Сущенко и признал законным его приговор. Защитник Сущенко Марк Фейгин в ответ УНН подтвердил, что сейчас планируется подача жалобы в Европейский суд по правам человека.



"Пока вопрос о дате подачи жалобы в ЕСПЧ еще не решена", - добавил правозащитник.

Как сообщал УНН, ранее в Министерстве иностранных дел Украины выразили протест относительно вынесения приговора российским судом украинском Роману Сущенко.

Напомним, 12 сентября Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.

Украинский журналист Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.

В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделению Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.