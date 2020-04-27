Заступника Кличка затримали за напад на поліцейського

Заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Слончака затримали за напад на поліцейського.

Про це повідомляє у Facebook Київ Оперативний.

Зазначається, що правоохоронці зупинили автомобіль Mercedes за те, що водій забув увімкнути фари. Правопорушницею виявилася народний депутат і заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально- економічного розвитку Людмила Костенко.

"Збоку від Костенко сидів ще один чиновник - Слончак Володимир Вікторович (він же заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень), який ...постійно промовляв "та ви знаєте, хто ми", "та завтра од вас тут і слєда не будет"", - зазначається у повідомленні.

Згодом Слончак вийшов із авто, почав чіплятися до інспектора патрульної поліції, а потім взагалі накинувся на нього із кулаками.

Слончака затримали, а правоохоронцю викликали швидку і госпіталізували із травмою.

Також зазначається, що Костенко відмовилася від проходження будь-яких тестів на стан сп'яніння.

Мер Києва Віталій Кличко також відреагував на цей інцидент. "Друзі! Рішення щодо заступника голови КМДА Володимира Слончака я ухвалив, як тільки дізнався про інцидент, що стався за його участі в неділю пізно ввечері. Сьогодні все буде оформлено документально", - написав він у Facebook.

