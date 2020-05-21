Затверджено графік ЗНО-2020: основна сесія відбудеться 25 червня - 17 липня

Міністерство освіти і науки затвердило оновлений графік проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році. Відповідні зміни до календарного плану підготовки та проведення ЗНО оприлюднено на сайті МОН.

Згідно з графіком, тестування відбудуться у такі дати: математика - 25 червня, українська мова і література - 30 червня, фізика - 2 липня, іспанська, німецька, французька мови - 6 липня, англійська мова - 7 липня, історія України - 9 липня, біологія - 13 липня, географія - 15 липня, хімія - 17 липня.

Поріг "склав/не склав" та результати ЗНО визначатимуться: з математики, фізики - до 16 липня, з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології - до 24 липня, з географії, хімії - до 28 липня.

Відповідно, результати ЗНО буде розміщено на інформаційних сторінках учасників: з математики, фізики - до 17 липня, з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології - до 25 липня, з географії, хімії - до 29 липня.

Додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання заплановано на 23 липня - 11 серпня. Результати додаткової сесії буде визначено і оголошено до 14 серпня.

Під час тестування учні та інструктори будуть забезпечені захисними масками, а пункти проведення ЗНО - антисептиками.

Нагадаємо, цьогоріч перелік уповноважених закладів вищої освіти, до яких за спрощеною процедурою можуть вступати жителі тимчасово окупованих територій Донбасу та АРК Крим (м. Севастополь), розширився до 91 університету. З них 77 ЗВО підпорядковані МОН, а 14 - МОЗ, МВС та Мінкультури.

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