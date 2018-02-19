Завтра на двух мостах Киева ограничат движение

В столице частично ограничат движение транспорта по Московскому мосту и мосту через р. Десенка, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

"Во вторник, 20 февраля, движение транспорта по Московскому мосту через р. Днепр и мостом через р. Десенка частично ограничат в связи с ремонтными работами", - говорится в сообщении КГГА.

В частности, ограничение будет действовать:

с 10:00 до 15:00 в направлении жилого массива Троещина;

с 15:00 до 20:00 в направлении станции метро "Петровка".

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

Известно, что Московский мост (мостовой переход, Северный мостовой переход) - один из автотранспортных мостов через Днепр в Киеве, играющий важнейшую роль в транспортной инфраструктуре столицы. Открыт 3 декабря 1976 года, общая длина моста - 816м, мост через Десёнку длиной 732 м.