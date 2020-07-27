Заявки на карту поляка у I півріччі подали майже три тисячі громадян України

Протягом першого півріччя поточного року до консульських установ РП з питань видачі карти поляка звернулися 2905 громадян України.

Такі дані повідомило МЗС Польщі у відповідь на інформаційний запит кореспондента Укрінформу.

Як зазначається, загалом з 2008 року від громадян України прийнято 133 тис. 468 заявок на отримання цього документа.

Карта поляка - документ, який підтверджує належність особи до польського народу поза межами історичної батьківщини. Закон "Про карту поляка" був ухвалений Сеймом Польщі 7 вересня 2007 року.

Власник карти поляка має низку пільг на території Польщі. Зокрема, йдеться про спрощену процедуру отримання документа на постійне перебування в країні, а також прискорену процедуру набуття громадянства. Крім того, передбачаються пільги при вступі до польських вишів, на проїзд у громадському транспорті тощо