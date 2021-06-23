Збірна України пробилася в плей-офф Євро-2020

Відбулися поєдинки третього туру групового етапу Євро-2020 у квартеті Е, в якому виступають національні команди Іспанії, Польщі, Словаччини і Швеції, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Збірна Іспанії завоювала першу перемогу на турнірі, завдавши нищівної поразки Словаччині – 5:0. Голи забивали Лапорт, Сарабія, Торрес, а також автоголи Дубравки і Куцки. Крім того, Альваро Мората не реалізував пенальті на 12 хвилині.

В іншій баталії Польща поступилася Швеції – 2:3. За переможців відзначився дублем Форсберг, а також Клаессон, за суперників дублем відповів Левандовскі.

Швеція з 7-ма очками посіла перший рядок в квартеті, з 4-ма балами іспанці вийшли в плей-офф другими. Словаччина з 3-ма очками стала третьою.

Завдяки даним результатам збірна України завоювала путівку до 1/8 фіналу, адже достроково не впаде нижче четвертої позиції серед найкращих команд, які посіли треті місця в своїх групах.