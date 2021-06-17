Збірна України з футболу перемогла Північну Македонію

Збірна України з футболу здобула першу перемогу на XVI чемпіонаті Європи.

У другому турі групової стадії Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка на "Арені Націонале" в Бухаресті (Румунія) обіграли національну команду Північної Македонії - 2:1, передає Укрінформ.

Успіх "синьо-жовтим" принесли голи Андрія Ярмоленка, який відзначився на 29- й хвилині, та Романа Яремчука (34). У македонців м'яч на добиванні після пенальті забив Аліоскі (57).

На 84-й хвилині Руслан Малиновський не реалізував пенальті.

В іншому матчі квартету С в Амстердамі о 22.00 зійдуться футболісти Нідерландів та Австрії, з якою українці зіграють 21 червня.

Турнірне становище: Австрія - 3 очки (після 1 гри), Нідерланди - 3 (1), Україна - 3 (2), Північна Македонія - 0 (2).

У плей-офф Євро-2020 вийдуть перші дві команди кожної групи, а також чотири найкращі збірні з числа тих, що посядуть треті місця в своїх квартетах.

Матчі 1/8 фіналу відбудуться 26-29 червня, чвертьфінали пройдуть 2 і 3 липня, півфінали - 6 і 7 липня. Матчу за третє місце не буде.

Фінал чемпіонату Європи прийматиме 11 липня стадіон "Вемблі" в Лондоні (Англія).