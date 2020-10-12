Збройні формування РФ чотири рази порушили режим припинення вогню - штаб

Упродовж неділі, 11 жовтня, бойовики в Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в штабі Об'єднаних Сил в понеділок, 12 жовтня.

"Поблизу населеного пункту Мар'їнка противник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а неподалік Майорська та Зайцевого - зі стрілецької зброї. Окрім того, вогневу активність збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї та автоматичного станкового гранатомета зафіксовано у районі населеного пункту Ломакине", - зазначили військовослужбовці.

Уточнюється, що від початку понеділка противник здійснив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета та підствольного гранатомета в районі Авдіївки.

"Ворожі постріли не становили загрози життю та здоров'ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали", - відзвітували в штабі.

Відомо, що бойових втрат і поранень серед українських бійців немає.

"На інших ділянках по всій лінії розмежування спостерігається тиша. Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано. Українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки", - резюмували військові. 9 жовтня на Донбасі в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) російські окупанти три рази порушили режим всеосяжного припинення вогню, використавши для обстрілів українських позицій стрілецьку зброю і гранатомети. Втрат в підрозділах Об'єднаних сил не було.