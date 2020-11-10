Збройні формування РФ два рази порушили режим тиші в Донбасі

Упродовж понеділка, 9 листопада, у смугах відповідальності бригад українських військових зафіксовано два порушення досягнутих домовленостей. Про це йдеться у щоденному ранковому зведенні штабу Об'єднаних Сил.

Зазначається, що збройні формування РФ та її найманці двічі порушили режим тиші на Приазов'ї.

"З тимчасово окупованих населених пунктів Ужівка та Пікузи противник провокував українських захисників у районі Водяного, використовуючи стрілецьку зброю. Ворожі постріли були неприцільними, тому наші військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували", - зазначається у штабі.

Бойових втрат і поранень серед українських бійців не було.

Від початку вівторка, 10 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму тиші не зафіксовано.

З 00:01 понеділка, 27 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил почало діяти повне і всеосяжне припинення вогню, узгоджене учасниками Тристоронньої контактної групи 22 липня.

У Кремлі відмовилися гарантувати дотримання режиму тиші бойовиками, вкотре заявивши, що Росія нібито не є стороною конфлікту.

За час перемир'я в зоні ООС загинули 11 українських військових, 14 бійців було поранено. По матерiалам: ZN.UA /