Зеленский дал гражданство Украины 11 иностранцам, воевавшим на Донбассе на стороне ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский дал украинское гражданство 11 иностранцам, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне украинских сил.

Об этом сообщается на сайте президента.

Согласно указу, украинский паспорт получит Тимерхан Мунаев, сын командира международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Исы Мунаева.

Командующий вооруженными силами Ичкерии Иса Мунаев погиб под Дебальцево в феврале 2015 года.

"Все лица, которые приняты в гражданство Украины согласно этому указу, принимали непосредственное участие в защите суверенитета и территориальной целостности Украины на востоке государства", - заявили в пресс-службе президента.