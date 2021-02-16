Зеленський дав 10 днів на встановлення винних у загибелі трьох військових

Президент України Володимир Зеленський дав 10 днів на встановлення винних у трагедії, яка забрала життя трьох військових на Донбасі.

"Питань і досі залишається багато. Хто встановлював міни? Чому про них не були попереджені наші хлопці, які несли службу на цій території? Чи були там вказівники, які попередили б про загрозу? Деякі дані просто неможливо встановити за добу. ДБР уже почало розслідування. Додатково я даю завдання керівництву ЗСУ провести заняття щодо дотримання заходів безпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами, дотримання правил безпеки при пересуванні особового складу, озброєння та військової техніки на місцевості, висуванні на бойові позиції, спостережні пости та переміщенні між опорними пунктами. До кінця місяця - перевірити всі мінно-вибухові загородження на дорогах та шляхах сполучення. Важлива їхня доцільність. Застарілі та недоцільні міни - зняти, вказавши це у відповідних документах. Продовжити розмінування ще активніше: не має бути мін там, де вже немає загрози швидкої атаки, де живуть люди, де постійно пересуваються наші військові", - йшлося під час зустрічі Глави держави з міністром оборони Андрієм Тараном, Головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком, заступником керівника Офіса Глави держави Романом Машовцем та Героєм України, членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ігорем Герасименком, яку він провів одразу після повернення з Об'єднаних Арабських Еміратів в аеропорту, повідомляє пресслужба ОП.

Розглядаються 3 ймовірні причини підриву:

порушення правил поводження з боєприпасами та вибуховими пристроями;

теракт незаконних збройних формувань дистанційного підриву міни;

недбале ставлення військових до служби, що виразилося в неналежній організації служби та переміщенні військових під час виконання бойових завдань.

Президент також наголосив на важливості гуманітарного розмінування на Донбасі.

"Розмінування дитячих садків, шкіл, лікарень було серед домовленостей лідерів "нормандської четвірки" на зустрічі в Парижі в грудні 2019 року. Завдання нелегке й нешвидке. Міни в прямому сенсі стали синонімом втрати життя наших військових та жителів Донбасу. Без розмінування ми ніколи не повернемося до мирного життя", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, близько 10:00 14 лютого в районі Новолуганського внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої загинули троє українських військовослужбовців: капітан Олександр Войтенко, 1984 року народження, старші солдати В'ячеслав Олексієнко, 1987-го, та Дмитро Мироненко, 1994 року народження.