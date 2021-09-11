Зеленський доручив уряду невідкладно реставрувати костел Святого Миколая

Президент Володимир Зеленський поставив уряду завдання забезпечити проведення реставрації у костелі Святого Миколая у Києві, який постраждав від пожежі у ніч на 4 вересня.

Як повідомляє пресслужба Зеленського, про це йдеться у листі голови держави на ім'я прем'єра Дениса Шмигаля.

"Прошу вжити невідкладних заходів щодо забезпечення проведення реставраційних робіт у пам'ятці архітектури національного значення - костелі Святого Миколая, що постраждав від пожежі, і встановлення там нового органа", - зазначив Зеленський у листі.

Зазначається, що президент наголосив на тому, що до завершення робіт потрібно організувати концерти творчих колективів та окремих виконавців Національного будинку органної та камерної музики на інших сценічних майданчиках "задля недопущення знищення відомого національного закладу культури".

Зеленський зазначив, що також слід прискорити реалізацію проєкту "Будинок музики". Про результати проведених робіт Шмигаль має інформувати Зеленського щомісяця.

UA: Суспільне Новини

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