Зеленський на місяць переніс весняний призов

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про перенесення весняного призову й звільнення військовослужбовців строкової служби у запас із квітня-червня на травень-липень 2020 року.

Відповідний указ No103/2020 датовано 23 березня й розміщено на сайті глави держави.

Указ вносить відповідні зміни до указу No13 від 16 січня "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році".

