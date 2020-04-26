Зеленський нагородив рятувальників, які гасили пожежу в Чорнобильській зоні

Президент Володимир Зеленський зустрівся з працівниками ДСНС України, які брали участь у гасінні масштабної лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження та вручив 22 рятувальникам державні нагороди.

Перед цим Володимир Зеленський облетів на гелікоптері ділянку, яка постраждала внаслідок пожежі, повідомляє пресслужба Президента.

"Ми вам вдячні за вашу велику роботу. Зараз на висоті, з гвинтокрила, ми побачили справжній результат вашої праці. Ви для нас - герої", - сказав Глава держави, звертаючись до рятувальників.Володимир Зеленський зазначив, що вогонь знищив велику ділянку лісу - понад одинадцять тисяч гектарів.

"Тільки там, на висоті, розумієш, яка складна у вас професія. Від усього українського народу вдячний вам за результат", - зауважив Президент.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також подякував рятувальникам за їхній подвиг.

"У вашій особі ми передаємо вдячність усім тим людям - сьогодні понад тисячу осіб працюють на ліквідації пожежі. Всім, хто поруч з вами стоїть плечем до плеча й робить цю роботу", - сказав Денис Шмигаль.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, т. в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець і голова ДСНС Микола Чечоткін ознайомили Главу держави з перебігом ліквідації осередків пожежі.