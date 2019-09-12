Зеленский намерен дать квартиры в Одессе всем освобожденным морякам

Президент Владимир Зеленский намерен выдать 24 освобожденным украинским морякам квартиры в Одессе после того, как 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате "35 на 35".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, в четверг Президент на парковом дворе Мариинского дворца встретился с освобожденными моряками, где подарил каждому президентские часы. На встрече моряки поблагодарили Президента за возвращение домой.

Зеленский подчеркнул, что операция по возвращению украинцев из плена была сверхсложной.

"Было очень сложно держать это в секрете, когда привлечено так много людей", - сказал он.

Также Президент поблагодарил родственников моряков за поддержку. Кроме того, некоторые из моряков пригласили Президента на свои свадьбы.

Тем временем в плену у боевиков на Донбассе остаются 227 украинцев.