Зеленский открыл доступ украинцам в депутатскую клинику "Феофания"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому правительство и Государственное управление делами должны обеспечить доступность для граждан медицинской помощи, оказываемой элитной клинической больницей "Феофания".

"Кабинету министров Украины и Государственному управлению делами y трехмесячный срок принять меры, необходимые для обеспечения доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, оказываемой клинической больницей "Феофания" Государственного управления делами", - говорится в указе, который вступает в силу 15 января 2020 года.

Напомним, "Феофанию", которая десятилетиями лечила народных депутатов и госчиновников, каждая новая власть обещала сделать доступной для обычных украинцев. В самой клинике против этого не отрицают, но уточняют: это возможно, если известен четкий механизм финансирования за каждого пациента.