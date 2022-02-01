Зеленський підписав Указ, за яким в Україні скасують військовий призов

Глава держави 1 лютого підписав указ, спрямований на підвищення привабливості служби в Збройних силах та розвиток професійної армії.

Згідно Указу, передбачено збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних зарплат, перехід України до засад професійної армії, збільшення терміну дії контрактів, розробка концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів, членів їх сімей, система кар’єрного зросту офіцерів, а також збільшення протягом наступних трьох років чисельності ЗСУ на 100 тисяч осіб професійної армії, створення додаткових 20 бригад Збройних сил України.

Крім цього, у Офісі президента уточнили, що професійна армія передбачає скасування призову.

“Зокрема, запровадження моделі інтенсивної системи військової підготовки як можливої альтернативи проходження строкової служби та припинення призову громадян на строкову військову службу з 1 січня 2024 року“,– зазначили в ОП.

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