Зеленський підписав закон, який регулює питання заміни житла для осіб з інвалідністю

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю".

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Документ сприятиме реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю відповідно до вимог Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Так, закон прописує порядок забезпечення осіб з інвалідністю житлом, що пристосоване до їхніх потреб. Зокрема це може відбуватися шляхом заміни житла, у якому мешкає особа з інвалідністю, через обмін на умовах найму.

Також можливе надання особі з інвалідністю пристосованого житла, якщо вона передасть помешкання, що їй належить, у власність територіальної громади.

При цьому житло (житлове приміщення), що надається такій особі в результаті заміни, має відповідати вимогам безперешкодного доступу та бути пристосованим до її потреб.

Порядок заміни житла (житлових приміщень) затверджує Кабінет Міністрів України.



