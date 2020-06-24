Зеленський побажав усім, хто здає ЗНО, набрати 200 балів

Президент України Володимир Зеленський побажав усім випускникам, які здають цього року зовнішнє незалежне оцінювання, успіхів і хороших результатів.

"Хочу звернутися до всіх наших випускників, які завтра будуть здавати ЗНО. Чесно кажучи, цього року все не дуже справедливо через коронавірус. У вас не було нормального останнього дзвоника, випускного. Як ви зараз говорите, як каже моя дочка, був "повний треш". Але завтра у вас ЗНО, важливий день. Я впевнений, що все буде добре, і буде дуже хороший результат. Знаю, що вам не просто. Ми всі будемо тримати за вас кулаки", - сказав він у короткому відеозверненні, розміщеному в середу ввечері на його сторінці в Facebook.

"Найголовніше - маски, відстань один від одного, і все дезінфікувати. Як правило, я всім бажаю 36,6, це з приводу температури, а з приводу балів - усім бажаю 200 балів", - зазначив Зеленський.