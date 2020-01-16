Зеленский подписал указ о призыве в армию с 18 лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает в 2020 году призыв в армию мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, сообщает Радіо Свобода.

"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", - говорится в указе.

Призывы должны состояться в апреле-июне и октябре-декабре.

Документом также увольняются в запас военнослужащие срочной службы, выслужившие установленные сроки.

В соответствии с указами пятого президента Петра Порошенко, ранее на военную службу призывали мужчин в возрасте от 20 до 27 лет.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк ранее заявлял о желании отменить призыв и полностью перейти к профессиональной украинской армии.