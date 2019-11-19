Зеленский подписал закон о "пляжах без заборов"

Президент Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении свободного доступа граждан к побережью водоемов и усилении ответственности за ограничение такого доступа.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению беспрепятственного доступа граждан к побережью водных объектов для общего водопользования" No 233-IX, который Верховная Рада Украины поддержала 29 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ОП, закон запрещает ограничение права общего водопользования; обеспечивает беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования и усиливает ответственность за любое ограничение такого доступа.

В частности, согласно документу, ограничение беспрепятственного или безвозмездного доступа граждан к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны, а также к берегам рек, водоемов и островов общего пользования, кроме предусмотренных законом случаев, наказывается штрафом от 200 до 400 не облагаемых налогом минимумов доходов (для граждан) и от 400 до 700 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (для должностных лиц). Повторные действия, совершенные в течение года, наказываются штрафом от 400 до 700 не облагаемых налогом минимумов доходов (для граждан) и от 700 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (для должностных лиц).

Кроме того, закон предусматривает, что ограничение доступа граждан (в том числе путем установления ограждений или других конструкций) к побережью водных объектов на земельных участках прибрежных защитных полос, находящихся в пользовании юридических или физических лиц, является основанием для прекращения права пользования такими земельными участками по решению суда.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу.