Президент Владимир Зеленский поручил передать более 23 тонн нерастаможенных игрушек детям.

Об этом он сообщил в соцсетях.

Зеленский рассказал, что в конце 2019 года в Черноморский порт прибыл контейнер с детскими игрушками и развивающими играми. Однако, предприятие, которое должно было растаможить товар, отказалось от него в пользу государства.

"Общий вес груза - более 23 тонн. Для чиновников это просто статистика. А для детей - это 23 тонны радости и счастья. Считаю, что игрушки не должны пылиться на таможенных складах или еще хуже - "по-тихому" распродаваться недобросовестными лицами. Поэтому призываю Кабинет министров Украины провести все необходимые проверки, в том числе по безопасности игрушек; передать их детским домам, детским больницам, социально незащищенным семьям и детям наших военнослужащих", - написал президент.