Зеленский поручил разработать церемонию чествования памяти погибших на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу руководству Министерства обороны в ближайшую неделю завершить разработку церемонии чествования памяти каждого погибшего за Украину. Об этом он сообщил во время представления нового министра обороны Украины Андрея Тарана, трансляцию вел телеканал NEWSONE.

Президент отметил, что разрабатывается церемония почетного чествования каждого героя, который отдал свою жизнь за Украину.

"Отдельное внимание я хочу обратить на чествование памяти наших погибших бойцов. Разрабатывается церемония почетного чествования каждого героя, который отдал свою жизнь за родину. Мы действительно молим бога, чтобы таких церемоний было как можно меньше. Но пока что у нас идет война, и память каждого, кто погиб ради Украины, будет отмечена надлежащим образом", - сказал Зеленский.

Он поставил задачу в ближайшую неделю завершить разработку такой церемонии, чтобы чествование погибших военных проходило в Украине на наивысшем уровне.

"Я хочу, чтобы мы прекратили говорить слово "разрабатывается". В течение недели сделали это. Чтобы в каждом городке, куда возвращаются наши герои, чтобы мы видели, чтобы мы не просто с уважением относились, чтобы это было на самом высоком уровне, который на сегодня существует в мире", - подытожил Зеленский.

Как сообщал NEWSONE ранее, президент Украины Владимир Зеленский представил нового министра обороны Андрея Тарана.

NewsOne

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