Зеленский поручил реализовать проект еМалыш до 2020 года

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 января 2020 года перевести в электронную форму и существенно упростить получение документов, связанных с рождением ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства по итогам совещания.

"Я поручаю реализовать проект еМалыш до 1 января 2020 года и готов убрать все возникающие барьеры", - подчеркнул Зеленский.

Проектом еМалыш предусмотрено уменьшение количества необходимых визитов в органы государственной власти с 11 до нуля, а количества требуемых документов - с 37 до одного.

"Проект еМалыш - уникальный не только в Украине, но и в мире. Например, в Сербии и Канаде реализован проект "5 в 1", в Новой Зеландии и Австралии - "3 в 1". Наш проект предусматривает возможность получить 10 услуг по одному заявлению. Проект является очень сложным и комплексным, и мы с самого начала хотим задать высокие стандарты управления", - отметил советник президента Михаил Федоров.

Согласно указу президента, с 2020 года украинские родители смогут в роддоме подать одно электронное заявление и получить такие 10 услуг государства, как:

1) государственная регистрация рождения ребенка;

2) регистрация места проживания родившегося ребенка;

3) назначение помощи при рождении ребенка;

4) регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;

5) регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;

6) получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

7) определение происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;

8) определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;

9) присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

10) назначение помощи многодетным семьям.