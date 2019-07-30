Зеленский поручил реализовать проект еМалыш до 2020 года

Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 января 2020 года перевести в электронную форму и существенно упростить получение документов, связанных с рождением ребенка.
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства по итогам совещания.
"Я поручаю реализовать проект еМалыш до 1 января 2020 года и готов убрать все возникающие барьеры", - подчеркнул Зеленский.
Проектом еМалыш предусмотрено уменьшение количества необходимых визитов в органы государственной власти с 11 до нуля, а количества требуемых документов - с 37 до одного.
"Проект еМалыш - уникальный не только в Украине, но и в мире. Например, в Сербии и Канаде реализован проект "5 в 1", в Новой Зеландии и Австралии - "3 в 1". Наш проект предусматривает возможность получить 10 услуг по одному заявлению. Проект является очень сложным и комплексным, и мы с самого начала хотим задать высокие стандарты управления", - отметил советник президента Михаил Федоров.
Согласно указу президента, с 2020 года украинские родители смогут в роддоме подать одно электронное заявление и получить такие 10 услуг государства, как:
1) государственная регистрация рождения ребенка;
2) регистрация места проживания родившегося ребенка;
3) назначение помощи при рождении ребенка;
4) регистрация родившегося ребенка в электронной системе здравоохранения;
5) регистрация родившегося ребенка в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;
6) получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
7) определение происхождения родившегося ребенка, родители которого не состоят в браке между собой;
8) определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
9) присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
10) назначение помощи многодетным семьям.