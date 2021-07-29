Зеленський посилив відповідальність за домашнє насилля

Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за домашнє насилля. Ініціатива передбачає, що постраждала людина може отримати відшкодування матеріальних збитків та моральної шкоди.

Джерело: Офіс Президента

За домашнє насильство каратимуть штрафами, виправними роботами або адміністративним арештом. Що передбачає закон

Зазначили, що військові, військовозобов'язані та резервісти, а також правоохоронці несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах за вчинення домашнього насильства.

Правопорушення каратимуть штрафом від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів громадян, тобто від 170 до 340 гривень. Також можуть присудити громадські роботи від 30 до 40 годин або адміністративний арешт до 10 діб.

За повторні правопорушення, вчинені протягом року, штрафуватимуть від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 340 до 680 гривень. Громадські роботи у такому випадку триватимуть 40 до 60 годин, адмінарешт - до 15 діб.

Закон набере чинності з наступного дня після його опублікування. Зауважимо, Верховна Рада підтримала законопроєкт наприкінці червня. За нього проголосували 336 нардепів. Зверніть увагу! У Біляївці на Одещині сталась жахлива трагедія. Між подружжям почалася суперечка, яка переросла в конфлікт. Чоловік взяв палицю та побив нею 30-річну дружину. Згодом вона померла від отриманих травм. З'ясували, що обоє були нетверезі.

24 канал

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