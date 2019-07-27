Зеленский прилетел в Одессу на концерт шоу "Лига смеха" (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Одессу на «Лигу смеха» эконом-классом авиакомпании МАУ. Этот визит Зеленского в курортный город является неофициальным и уже третьим с момента избрания.

Президента в Одессе ждали с самого утра. Журналисты ожидали Зеленского еще на утреннем рейсе из Борисполя на 10.40, однако президент прибыл только в 16.30. Об этом сообщает местное издание «Думская».

Пассажиры рейса рассказали, что путешествие с президентом ничем не отличалось от любого другого рейса. Зеленский спал в кресле и никому не мешал. Его разбудил глава Офиса президента Андрей Богдан по просьбе одного из учителей одесской школы № 81, который со школьниками возвращался из Киева.Президент отнесся с понимаем и согласился сфотографироваться с детьми. Охрана президента, а также, по данным издания, его жену Елену доставили ранее правительственным Ан-48.