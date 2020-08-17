Зеленський присвоїв Скрябіну звання Героя України

Президент Володимир Зеленський 17 серпня посмертно дав співаку, телеведучому і продюсеру Андрієві Кузьменку (Скрябіну) звання Героя України із присудженням ордена Держави. Про це повідомляє сайт Офісу президента.

Уточнюють, що це звання загиблому співаку дали за видатні особисті заслуги у формуванні вітчизняного культурного простору, вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу і громадську діяльність.

"Із початком війни Андрій регулярно їздив на схід і допомагав нашим захисникам. Кузьма й сам був справжнім захисником України. Воїном слова. Його зброя - ручка, папір та мікрофон. Піснею він зцілював душу, словом - заряджав на боротьбу. За сильну, квітучу та непереможну Україну", - підкреслив Зеленський.

П'ятий президент України Петро Порошенко 2015 року нагородив Скрябіна орденом "За заслуги" І ступеня (посмертно).

Андрій Кузьменко загинув у ДТП 2 лютого 2015 року. Автомобіль, за кермом якого був музикант, зіткнувся з молоковозом у Дніпропетровській області. Йому було 46 років.

17 серпня - день народження співака.