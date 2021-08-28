Зеленський привітав спортсменів зі здобуттям 12 медалей у четвертий день Паралімпіади

Президент Володимир Зеленський привітав українських спортсменів зі здобуттям 12 медалей у четвертий день Паралімпійських ігор у Токіо.

Як передає Укрінформ, про це Зеленський написав у Твіттері.

"Паралімпійці продовжують дивувати світ на Паралімпіаді-2020 у Токіо! У 4-й день змагань вони здобули 12 медалей: 5 золотих, 4 срібних і 3 бронзових. Вітаю Євгенія Богодайка, Максима Крипака, Михайла Сербіна, Єлизавету Мерешко, Дениса Дуброва й усіх наших призерів! Ви найкращі!", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 27 серпня, у третій день Паралімпійських ігор-2020 у Токіо українські спортсмени завоювали 13 медалей.