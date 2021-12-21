Зеленський розповів, коли українське кіно крутитимуть на світових екранах

Президент Володимир Зеленський вважає, що прокат українського кіно має бути в багатьох країнах світу.

Для цього потрібно збирати нові історії в інших державах і так створювати нові бренди, зазначив глава держави під час конференції керівників закордонних дипломатичних установ України «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави» у селі Гута на Прикарпатті, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Прокат кіно має бути в багатьох країнах світу. Але прокат буде тоді, коли держави будуть зацікавлені, коли є спільні історії, спільні герої”, - сказав Зеленський.

Він закликав послів збирати такі історії та створювати українські бренди й фільми на їх основі.

За його словами, кіно знімати довго, але якщо виставити правильні пріоритети, то за два-три роки можуть бути результати.

Головне завдання - щоб в усіх цих історіях українці перемагали, пожартував Президент.

Як повідомлялося, 21-22 грудня у президентській резиденції «Синьогора» в с. Гута на Івано-Франківщині відбувається конференція українських послів в іноземних державах «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави».

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